Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостона» (2:3 в овертайме).

Результативная серия Бучневича составляет уже 11 матчей. Таким образом, форвард повторил клубный рекорд «Блюз», державшийся 52 года. Ранее 11 игр подряд уходил с площадки с набранными очками Фил Гойетт в сезоне-1969/70.

Всего у 27-летнего Бучневича в нынешнем сезоне 71 (28+43) очко в 68 играх. Он уже в полтора раза превысил свой предыдущий рекорд по набранным очкам за сезон (48 в составе «Рейнджерс» в сезоне-2020/21).

Отметим, что в составе «Сент-Луиса» в матче с «Бостоном» два очка набрал также Владимир Тарасенко: на его счету два результативных паса.