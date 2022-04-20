Заместитель генерального секретаря РФС и директор по развитию Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА приостановила выплаты России за организацию чемпионата мира по футболу-2018.

Как информирует «Спорт-Экспресс», РФС получил 30 процентов от общей суммы выплаты, составляющей 100 миллионов долларов. Сейчас выплаты приостановлены, но до конца не отменены.

Перечисление средств идёт по программе FIFA Legacy. ФИФА выделяет средства на развитие футбола в регионе, принимавшем чемпионат мира, а также на поддержание инфраструктуры турнира.

ЧМ-2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В финале победу одержала сборная Франции, обыгравшая Хорватию 4:2.