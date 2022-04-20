Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил шансы Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов. Ранее 17-летняя фигуристка заявила, что хочет однажды выполнить его. По мнению Лайшева, это реально сделать.

«Про четверной прыжок говорили, что он из следующего века. Все виды спорта идут к прогрессу и совершенству, поэтому считаю это заявление нормальным, — цитирует Sport24 Лайшева. — Если она заявляет, то, наверное, на тренировках у нее что-то получается. Я, правда, не видел, не знаю. Но она не просто так болтает, раз делает такие высказывания».

На Олимпиаде-2022 Трусова стала первой фигуристкой мира, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Несмотря на это, она взяла лишь серебро, уступив Анне Щербаковой.