Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0) российский голкипер отразил 31 бросок и сделал шестой шатаут в сезоне. Это третий показатель в лиге. Чаще Шестёркина на ноль играли его соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин (7 шатаутов) и голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем (9).

Первой звездой дня стал финский форвард «Флориды» Александр Барков. На его счету хет-трик в ворота «Айлендерс» (3:2 ОТ), которые защищал как раз Илья Сорокин.

Третьей звездой дня признан также голкипер — Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса». Он отразил 29 бросков из 30 в матче с «Анахаймом» (2:1).