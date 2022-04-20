Итак, свершилось: вы решили сходить и послушать любимого исполнителя. До заветной даты всего ничего, эмоции, что называется, через край. Но чтобы музыкальное событие ничто не омрачило, стоит помнить о безопасности. И не только той, о которой написано на билетах — не приносить с собой еду и напитки, а также опасные предметы. О том, что еще гарантирует нам спокойствие и как следует себя вести, находясь на концертной площадке, рассказали эксперты в области аудиовизуальных эффектов и права.

История знает немало примеров того, как шоу разного формата заканчивались если не плачевно, то точно не так, как того ждали поклонники. Так, из-за духоты на площадке во Владивостоке в 2019-м поплохело фанату одного из кумиров молодежи родом из Минска. Годом раньше на фестивале в Алматы предположительно падение балки спровоцировало давку, в результате которой пострадали дети. К счастью, все закончилось хорошо. Гораздо хуже было в 2021-м в Хьюстоне, когда, масса людей во время выступления американского рэпера, попытавшись подобраться поближе к сцене, устроила такую толкотню, что восемь человек погибли, еще 17 получили серьезные травмы, а 11 — сердечный приступ.

Следуйте инструкциям

В экстренной ситуации важно слушать, что вам советуют, считает главный инженер компании MediaConstructor Вадим Шутиков. А эксперт в области профессионального звука, света и мультимедиа с двадцатилетним опытом работы над знаковыми проектами, в том числе в Петербурге знает, о чем говорит. Соответствующую функцию, по его словам, на стадионах и в залах выполняет система оповещения, которая, как ни странно, является частью того, что дарит нам те впечатления, на которые мы рассчитываем, приходя на мероприятие.

«Современные системы оповещения — это составная часть управления звуком. Внимание его громкости уделяется на открытых площадках. А в закрытых и в VIP-зонах акцент делается на качество оборудования, которое совмещает в себе и хорошее музыкальное сопровождение, и лучшую разборчивость голосовых сообщений», — уточнил Шутиков.

Обращайте внимание на то, что происходит вокруг

На то, травмоопасным может быть концерт или нет влияет тот, кто выступает, говорит юрист «Единого центра защиты» и член Ассоциации юристов России Кирилл Резник. В зависимости от стиля композиций исполнителя публика либо стоит (или сидит) спокойно, либо пританцовывает. Однако есть группы, например, метал-команды, во время шоу которых возникают явления вроде слэма и моша. Это активные движения массы людей, которые беспорядочно прыгают и даже толкаются. А еще есть серкл пит, что в переводе с английского означает «круговая яма». А заключается он в беге нескольких (бывает, даже десятков) фанатов по кругу, в центре которого происходит все тот же слэм. Обычно это можно заметить в центре зала или ближе к сцене. И тут вариант (спасения, если хотите) — держать подальше. Хотя любители подобных «развлечений», добавляет наш собеседник, придерживаются определенной этики, поднимая упавших, чтобы их не затоптали. Но береженого, как говорится…

«Музыка всегда вызывает у человека определенные эмоции. Конечно, находясь в толпе, невозможно найти место, где у вас будет личное пространство по два метра с обеих сторон. Тем не менее, нужно сразу оценить, насколько агрессивные композиции льются со сцены», — заключил Резник.

Так вот, чтобы получить только положительные впечатления от концерта, будьте бдительны и, как говорится, не теряйте голову. А еще выбирайте для отличного досуга хорошие проверенные площадки. Такая кстати очень скоро появится в Петербурге. Речь о «СКА Арене», где также можно будет насладиться выступлениями любимых исполнителей и коллективов, а еще посмотреть хоккейный матч и сводить ребенка на занятие — новый спорткомплекс разместит у себя детские секции. Поэтому, совершенно очевидно, что создатели стадиона, который вместит 21,5 тыс. болельщиков, работают над тем, чтобы мероприятия были не только зрелищными, но и безопасными.