Украинский теннисист Александр Долгополов поддержал решение организаторов Уимблдона-2022 не допускать до участия в турнире россиян и белорусов. Об этом стало известно сегодня в СМИ, однако официального решения еще не было оглашено.

«Уимблдон» показал пример правильного решения для всего теннисного мира. Всё это должно прекратиться, и да, россияне виновны в действиях своей страны, армии и лидеров, которых они выбирали эти 20 лет», — написла Долгополов в Твиттере.

Теннисисты из России и Беларуси были допущены до участия в соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статуе, однако «Уимблдон» организуют не эти организации, а Всеанглийский теннисный клуб.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.