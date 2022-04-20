Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин в жёсткой форме высмеял намерение Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Трусова в произвольной программе на Играх в Пекине первой в мире выполнила пять четверных прыжков.

«А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда всё нормально, — написал Ягудин о Трусовой в соцсетях. — Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему всё привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион».

Ягудин имеет в виду неудачу японца Юдзуру Ханю, попытавшегося выполнить четверной аксель.

Трусова на взрослом уровне по три раза выигрывала этапы Гран-при и Кубка России, победила на челленджере в Словакии и US Classic. Однако в крупных турнирах она не смогла пока взять ни одного золота. На её счету бронза финала Гран-при, две бронзы чемпионата Европы, бронза чемпионата мира, два серебра и две бронзы чемпионатов России и серебро Олимпиады-2022.