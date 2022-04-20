Теннисисты из России и Беларуси ещё сохраняют шансы выступить на Уимблдонском турнире-2022. Сегодня стало известно, что организаторы Уимблдона — Всеанглийский клуб тенниса — отстранят россиян и белорусов от участия в турнире в связи с ситуацией в Украине.

Однако источник «РИА Новости» отмечает, что официально решение ещё не принято. На данный момент организаторы выслушивают мнение трёх основных теннисных организаций — Ассоциации тенниситов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной теннисной федерации (ITF). При этом ATP настроена наиболее лояльно и выступает за допуск россиян. WTA же, наоборот, наиболее агрессивна и не хочет допускать российских теннисистов.

При этом организаторы должны выработать единое мнение, и ситуации, что мужчины будут допущены, а женщины — нет, не возникнет. Окончательное слово останется за организаторами, и международные федерации не смогут им перечить.

Ранее Всеанглийский клуб тенниса объявил о том, что 26 апреля сделает важное заявление. Скорее всего, это будет официальное решение по поводу участия теннисистов из России и Беларуси в Уимблдоне.