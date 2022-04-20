Во Владикавказе стартовал матч 1/4 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Аланией». Игра проходит на Республиканском стадионе, судит её Павел Кукуян.

«Зенит» выпустил на матч следующий состав: Кержаков, Адамов, Алип, Барриос, Чистяков, Круговой, Кузяев, Вендел, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

«Зенит» играет с «Аланией» в официальном матче впервые после её вылета из премьер-лиги в 2013 году. В сезоне-2012/13 петербуржцы дважды победили соперника — 3:2 и 4:0.

Ранее в полуфинал Кубка вышло московское «Динамо», которое обыграло «Балтику» в серии пенальти (1:1, пенальти 5:4), а также «Енисей», обыгравший «Рубин» 3:1.

Ещё в одном четвертьфинале ЦСКА встретится со «Спартаком». Пары полуфиналистов определятся 21 апреля в результате жеребьёвки.