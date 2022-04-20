Федерация хоккея России на официальном сайте огласила состав сборной на выставочные матчи против сборной Беларуси. В команду были вызваны восемь хоккеистов СКА: вратарь Дмитрий Николаев, защитники Кирилл Кирсанов, Никита Седов и Никита Смирнов, а также нападающие Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков и Никита Чибриков.

Тренерский штаб сборной возглавит Сергей Зубов, помогать ему будут Андрей Разин и Александр Титов, Андрей Комиссаров будет тренером вратарей. Также в штаб войдут спортивный директор Даниил Куприянов и главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

23 апреля сборная России соберётся в Новогорске, а 30 апреля отправится в Тулу, где и состоится первая игра. В Туле Россия сыграет с Беларусью 1 мая, а на следующий день, 2 мая, состоится их вторая игра, уже в Санкт-Петербурге.

Полностью состав сборной России доступен на сайте ФХР.