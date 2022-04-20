Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова Алёны Косторной по поводу отношения к ней в «Хрустальном». Косторная ранее заявила, что её считали «развращающей всю группу» своими нарушениями дисциплины.

«Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя, — цитирует Metaratings Железнякова. — Опять же, у всех своя голова на плечах, сильно замотивированного спортсмена ничем не собьёшь. Да Алёна сама понимает, она же об этом и сказала. Какому тренеру это понравится? И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать».

Чемпионка Европы-2020 занималась у Тутберидзе до 2020 года, сезон-2020/21 провела в академии Евгения Плющенко, после чего вернулась обратно к Тутберидзе. Однако этой весной после года работы у Тутберидзе Косторная снова сменила тренера и будет заниматься в ЦСКА у Елены Буяновой.