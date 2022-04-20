Завершился первый тайм матча 1/4 финала Кубка России по футболу между «Аланией» и «Зенитом». За 45 минут команды не открыли счёт.
Команды играют в следующих составах:
«Алания»: Солдатенко, Хабалов, Багаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев, Гурциев, Хосонов, Хугаев, Кобесов, Хубулов.
«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Алип, Чистяков, Адамов, Круговой, Вендел, Барриос, Ерохин, Мостовой, Дзюба.
Игра проходит во Владикавказе на Республиканском стадионе.
Ранее в полуфинал Кубка России пробились московское «Динамо», победившее «Балтику» по пенальти (1:1, пенальти 5:4), и «Енисей», обыгравший «Рубин» (3:1). В четвёртом четвертьфинале ЦСКА сыграет со «Спартаком».