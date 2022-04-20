Организаторы Уимблдонского турнира 2022 года подтвердили информацию об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Представители Всеанглийского теннисного клуба, организующего «Уимблдон», сообщили, что данное решение связано с ситуацией в Украине.

Ранее теннисисты из России и Беларуси были допущены до участия в соревнованиях под эгидой ATP и WTA в нейтральном статуе, однако «Уимблдон» организуют не эти организации, а Всеанглийский теннисный клуб.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.