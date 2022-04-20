В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Алания» — «Зенит» назначена серия пенальти. После 90 минут счёт равный — 2:2.

В первом тайме команды не забили голов. На 55-й минуте игрок «Алании» Батраз Гурциев открыл счёт. На 71-й вышедший на замену Дуглас Сантос сравнял счёт. На 82-й Иван Сергеев, также появившийся на замену, вывел «Зенит» вперёд. Однако «Алания» спаслась от поражения в добавленное ко второму тайму время: на 90+3 отличился Николай Гиоргобиани.

«Алания»: Солдатенко, Хабалов (Кобесов, 69), Багаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев (Цараев, 69), Гурциев (Гиоргобиани, 77), Хосонов, Хугаев, Кобесов (Машуков, 69), Хубулов (Хадарцев, 77).

«Зенит»: Кержаков, Кузяев, Алип, Чистяков, Адамов (Дуглас Сантос, 46), Круговой, Вендел (Сутормин, 90+4), Барриос, Ерохин (Юри Алберто, 66), Мостовой (Малком, 76), Дзюба (Сергеев, 66).

Игра проходит во Владикавказе на Республиканском стадионе.

Ранее в полуфинал Кубка России пробились московское «Динамо», победившее «Балтику» по пенальти (1:1, пенальти 5:4), и «Енисей», обыгравший «Рубин» (3:1). В четвёртом четвертьфинале ЦСКА сыграет со «Спартаком».