«Металлург» выиграл у ЦСКА во втором финальном матче Кубка Гагарина-2022. Игра прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев площадки 6:4. Счёт на седьмой минуте открыл форвард «Магнитки» Филипп Майе. Виталий Абрамов забросил ответную шайбу на 23-й. Линус Халтстрём на 25-й вывел «Металлург» вперёд, но всего через 6 секунд Михаил Григоренко снова сделал счёт равным.

В третий раз «Металлург» повёл менее чем через минуту благодаря броску Архипа Неколенко. На 32-й Антон Слепышев в третий раз сделал счёт равным.

После этого «Металлург» забил трижды подряд: отличились Денис Зернов (36-я), Брендан Лейпсич (38-я) и Николай Голдобин (54-я). ЦСКА смог сократить отставание на последней минуте третьего периода — Константин Окулов установил окончательный счёт.

В первой игре ЦСКА победил 3:1, сейчас серия переезжает в Москву. Третья встреча пройдет в Москве 22 апреля, четвёртая — 24 апреля.