«Спартак» стал последним четвёртым полуфиналистом Кубка России сезона-2021/22. В матче 1/4 финала красно-белые победили принципиального соперника ЦСКА — 1:0. Единственный мяч провёл Зелимхан Бакаев на 21-й минуте игры с пенальти.
Ранее в 1/2 финала турнира пробились московское «Динамо», которое победило по пенальти «Балтику» (1:1, пенальти 5:4), красноярский «Енисей», обыгравший «Рубин» 3:1, а также «Алания», сенсационно одолевшая «Зенит» (2:2, пенальти — 6:5).
Жеребьёвка пар 1/2 финала состоится 21 апреля, начало — в 20:55 по московскому времени. Полуфиналы состоятся 11-12 мая, финал пройдёт 29 мая.