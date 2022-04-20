Стали известны все четыре участника 1/2 финала Кубка России по футболу. В 1/2 финала сыграют московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

«Динамо» в четвертьфинале в серии пенальти вырвало победу у представителя ФНЛ «Балтики» — 1:1, пенальти 5:4.

«Енисей» уверенно обыграл на своём поле «Рубин» 3:1.

«Алания сенсационно вырвала победу у «Зенита», сперва уйдя от поражения в добавленное время (2:2), а затем выиграв по пенальти 6:5.

Наконец «Спартак» с минимальным счётом победил ЦСКА — 1:0.

Жеребьёвка пар 1/2 финала состоится 21 апреля, начало — в 20:55 по московскому времени. Проведут её бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычёв и Дмитрий Аленичев. Полуфиналы состоятся 11-12 мая, финал пройдёт 29 мая.

«Динамо» выигрывало Кубок России один раз в истории — в сезоне-1994/95. Это последний трофей клуба на данный момент. «Спартак» завоёвывал трофей три раза, «Алания» в 2011 году доходила до финала, «Енисей» ни разу не добирался дальше четвертьфинала.