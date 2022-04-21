«Вегас» в овертайме обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3. Дубль в составе столичной команды оформил Александр Овечкин. Вторая шайба стала для него 50-й в сезоне и 780-й за всю карьеру в НХЛ.

Больше Овечкина в НХЛ забивали только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В списке снайперов Овечкин занимает третье место, уступая только Остону Мэттьюсу (58) и Леону Драйзайтлю (54).

Также Овечкин отдал голевую передачу, набрав 90 очков результативности (50+40).

Партнёр Овечкина по звену Евгений Кузнецов набрал в матче 2 очка (1 гол и 1 передача), Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. В составе «Вегаса» одну из шайб провёл Дмитрий Орлов.