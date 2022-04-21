Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков откровенным фото. Олимпийская чемпионка-2018 выложила на своей странице в Телеграме фото в расстегнутом пиджаке и бюстгалтере.

Подписички впечатлились снимком и оставили одобрительные комментарии.

Ранее в откровенной фотосессии для журнала Maxim поучаствовала многолетняя соперница Загитовой Евгения Медведева.

Загитова за свою карьеру выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане, серебро тех же игр в командном турнире, золото ЧМ-2019, золото чемпионата Европы-2018 и серебро ЧЕ-2018, победила в финале Гран-при и на чемпионате России сезона-2017/18. В 2019 году фигуристка взяла паузу в карьере и, хоть официально не говорила об уходе из спорта, но в официальных турнирах уже не участвует.