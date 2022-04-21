Сербский теннисист Новак Джокович высказался против решения отстранить россиян от участия в Уимблдонском турнире-2022. Такое решение приняла Всеанглийский клуб лаун-тенниса, организующий «Уимблдон».

«Я ребенок войны и знаю, к каким травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999 году. На Балканах было много войн, — заявил Джокович. — Но я не могу поддержать решение Уимблдона. Спортсмены ни в чем не виноваты. Когда политика вмешивается в спорт, ни к чему хорошему это не приводит».

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. Из-за дисквалификации России в Уимблдоне не примет участия в том числе и его ближайший преследователь Даниил Медведев.