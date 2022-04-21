Зал славы Английской премьер-лиги в 2022 году пополнили восемь новых членов. В него включены:

— Патрик Виейра

— Уэйн Руни

— Иэн Райт

— Петер Шмейхель

— Пол Скоулз

— Дидье Дрогба

— Венсан Компани

— Серхио Агуэро

Виейра и Руни включены в Зал славы решением оргкомитета, остальных шестерых определяли голосованием зрителей. Помимо них, претендентами на включение в Зал славы в этом году были Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Петр Чех, Энди Коул, Эшли Коул, Патрис Эвра, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Мэтт Ле Тиссьер, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедид Шерингем, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар, Руд ван Нистелрой, Робин ван Перси и Неманья Видич.

Зал славы АПЛ был учреждён в 2021 году. Помимо лауреатов 2022 года, в него также входят на данный момент:

— Алан Ширер

— Тьерри Анри

— Эрик Кантона

— Рой Кин

— Фрэнк Лэмпард

— Деннис Бергкамп

— Стивен Джеррард

— Дэвид Бэкхем