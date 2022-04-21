Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ) Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу. На его счету стало 90 очков и 50 шайб в сезоне. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси, в девятый раз отметившись 50 голами за сезон.

Второй звездой дня назван Алекс Дебринкэт из «Чикаго». Форвард забросил победную шайбу и отдал голевую передачу в матче с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал голкипер «Эдмонтона» Майк Смит. Вратарь в матче с «Далласом» (5:2) отразил 34 броска из 36.

Овечкин в списке снайперов за всю историю НХЛ занимает третье место (780), уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).