В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали недавние скандальные высказывания бывшего футболиста и селекционера клуба Александра Самедова. Самедов, занимавшийся в «Локо» селекцией молодёжной команды, недавно дал резкое интервью, в котором раскритиковал работу Томаса Цорна и Ральфа Рангника в «Локо», а также рассказал о том, как вел переговоры с игроками основы.

«Хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива». Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед ФК «Локомотив», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива» на портале «Спорт-Экспресс».

Самедов выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 год. В 2020 году он завершил карьеру футболиста.