Российская фигуристка Камила Валиева в интервью Cosmopolitan рассказала о своих впечатлениях от Олимпиады-2022. По словам 15-летней спортсменки, ей не хватало поддержки со стороны мамы.

«Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот после мне особенно не хватало мамы, её поддержки, — сказала Валиева. — Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше».

Говоря о «до и после», Валиева, очевидно, имеет в виду допинговый скандал. Она принесла России золото в командном турнире, однако на следующий день после его завершения появилась информация о проваленном допинговом тесте, который Валиева сдавала ещё в декабре. Несмотря на это, выездная панель Спортивного арбитражного суда допустила Валиеву до участия в индивидуальном турнире. В состязании одиночниц фигуристка лидировала после короткой программы, но в итоге стала лишь четвёртой.