Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит встречу участников Олимпиады-2022 с президентом России Владимиром Путиным. Причиной станет запланированная операция.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит ТАСС слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Встреча российских олимпийцев с Владимиром Путиным запланирована на 26 апреля. Изначально она должна была состояться в начале марта.

На Олимпиаде в Пекине Большунов взял три золота, серебро и бронзу. 18 марта он участвовал в патриотическом концерте в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма.