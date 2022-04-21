Российский футбольный союз опубликовал символическую сборную 1/4 финала Кубка России по футболу. В него вошли три футболиста владикавказской «Алании», которая сенсационно выбила из турнира «Зенит». Основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а в серии пенальти «Алания» выиграла 6:5.

В сборную попали вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко и авторы обоих голов в ворота петербуржцев — Батраз Гурциев и Николай Гиоргобиани.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Ростислав Солдатенко («Алания») — Мингиян Бевеев («Енисей»), Самюэль Жиго («Спартак»), Георгий Джикия («Спартак») — Ильнур Альшин («Балтика»), Денис Макаров («Динамо»), Александр Зотов («Енисей»), Зелимхан Бакаев («Спартак») — Николай Гиогробиани («Алания»), Андрей Окладников («Енисей»), Батраз Гурциев («Алания»).

В других четвертьфиналах «Спартак» победил ЦСКА 1:0, «Балтика» по пенальти одолела «Динамо» (1:1, пенальти 5:4), а «Енисей» выиграл у ЦСКА.