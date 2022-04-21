Вчера в Кубке России состоялась громкая сенсация: «Зенит» вылетел из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв представителю ФНЛ «Алании». Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти петербуржцы уступили 5:6. Пытаемся найти причины питерского фиаско.

Сейчас задним числом сложно говорить, имела ли место недооценка соперника, но на игру Семак выпустил состав почти без бразильцев. В старте появился лишь восстановившийся после травмы Вендел. Дуглас Сантос, Юри Алберто и Малком разместились в на скамейке запасных, а Клаудиньо и вовсе остался вне заявки.

В очередной раз не вышел в старте Алексей Сутормин, несмотря на травму другого правого защитника – Вячеслава Караваева.

На этот раз Семак предпочёл более привычную схему 4-2-3-1. На правом фланге обороны вышел Арсен Адамов, а Чистякову в пару отрядили Нуралы Алипа. Круговой занял уже привычную позицию слева, а в центре полузащиты была сформирована троица центрхавов Вендел-Барриос-Кузяев. Последний действовал ближе к единственному чистому форварду Артёму Дзюбе. По флангам же в отсутствие Малкома и Клаудиньо Семак выпустил сборников Ерохина и Мостового.

«Алания» уже в первом тайме удивила петербуржцев своей неожиданно смелой игрой. Возможно, в «Зените» ожидали, что более слабый соперник будет больше держаться у своих ворот и надеяться на редкие контратаки. Однако «Алания» начала матч дерзко и бодро и даже к середине тайма завладела инициативой. «Зенит» имел опасный момент, но голкипер соперника Ростислав Солдатенко сыграл безупречно.

На перерыв команды ушли без голов, но было очевидно: «Зениту» для победы нужно больше бразильского креатива в атаке. Тем удивительнее выглядит замена в перерыве: Семак всё-таки выпустил бразильца, но защитника Дугласа Сантоса, заменившего Адамова.

«Алания» же продолжала удивлять, необычным образом разыгрывая стандарты: наставник команды Спартак Гогниев отрабатывал схему с разбеганием игроков в разные стороны, и «Зенит» оказался не готов к таким неожиданным решениям. Но пропустил всё же с игры: Батраз Гурциев замкнул навес в штрафную в начале тайма, и «Алания» повела.

У «Зенита» в нападении не получалось почти ничего: Дзюба, обычно разрывающий более слабые команды, на этот раз был непривычно пассивен, а фланги почти не помогали ему. Петербуржцы пробовали менять местами Ерохина и Мостового, но после пропущенного мяча стало ясно – нужно усиливать нападение. Ерохин, который всё же более ценен как джокер, был заменён на Юри Алберто, а Дзюба – на Ивана Сергеева.

Со сдвоенным центром игра пошла повеселее, и «Зенит» стал больше давить. Вскоре это принесло свои плоды: Юри Алберто подключил к атаке Кругового, тот прострелил вдоль штрафной, а вовремя подоспевший Дуглас был первым на добивании.

Видно было, что у «Алании» заканчиваются силы от такой агрессивной игры, и её нужно добивать. Добивать вышел Малком, заменивший Мостового. На 82-й минуте сработала вторая замена – на этот раз забил Иван Сергеев. «Зенит» повёл в непростом матче 2:1, и казалось, судьба полуфинала предрешена.

Но «Алания» всё-таки смогла совершить финальный штурм. В добавленное время владикавказцы получили право на штрафной. Это был последний шанс для команды, и она решила воспользоваться им, вновь нестандартно разыграв мяч. Игроки разбежались в разные стороны, и Николай Гиоргобиани эффектно перекинул стенку. 2:2!

Стало ясно, что пенальти уже не избежать, и Семак специально под серию выпустил Сутормина. Кто знал, что именно он и подведёт команду…

Началась серия неожиданно: с удара вратаря. Голкипер «Алании» Солдатенко подошёл к точке и переиграл коллегу из «Зенита» Кержакова. Однако уже следующим ударом автор первого гола Хадарцев смазал свою попытку. Кержаков отразил мяч, и «Зенит» оказался в выигрышном положении. На четвёртом ударе настала очередь свежего Сутормина, и он-то как раз и запорол свой момент. Серия пошла на промах, и на 14-м ударе Солдатенко переиграл Кругового. «Зенит» вылетел!

Причин поражения команды можно назвать много. Наверняка имела место подсознательная недооценка соперника. Ошибки тренерского штаба при формировании состава. У основной группы атаки вообще не сложился день, неслучайно все три игрока «старта» были заменены по ходу матча.

«Алания» же смогла удивить «Зенит» нестандартными ходами: на удивление смелой игрой и дерзкими стандартами, один из которых привёл к спасительному голу.

Ну и нельзя забывать о факторе везения, который особо важен в серии пенальти. В концовке игры не покидало ощущение, что будь в регламенте прописан овертайм, «Зенит» бы дожал соперника. В любом случае «Алания» заслужила аплодисментов и пожелания удачи. Сегодня вечером команда узнает своего соперника по полуфиналу Кубка. Кто знает, может Спартаку Гогниеву выпадет «Спартак»? Поставить на место «тёзку» в год его псевдостолетия – кажется, сильнее мотивации не придумать.