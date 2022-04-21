Бывший российский биатлонист Алексей Волков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Biathlon Integrity Unit — органа, занимающегося расследованиями нарушений в биатлоне. Причиной стала его сокрытая допинг-проба в 2013 году. Волков получил дисквалификацию сроком на два года, а все его результаты на чемпионате России-2013 были аннулированы.

В марте 2013 года Волков во время чемпионата России использовал запрещённый препарат фенотерол, не имея терапевтического разрешения. Данные его пробы были направлены в Московскую антидопинговую лабораторию, которая сообщила об отрицательном результате. Однако в базе данных LIMS были внесены данные о положительной пробе.

Напомним, что до Волкова уже большая группа российских атлетов из разных видов спорта были дисквалифицированы после перепроверки базы LIMS, переданной в распоряжение ВАДА.

Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете. В конце сезона-2019/20 он завершил карьеру биатлониста.