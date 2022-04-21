Опубликованы судейские назначения на матчи 26-го тура чемпионата России по футболу. Игру между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут Максим Ковалёв и Игорь Князев. Резервным арбитром назначен Олег Соколов, видеоассистент рефери — Павел Шадыханов, помощник ВАР — Валентин Мурашов. Инспектор встречи — Андрей Бутенко.

Дерби ЦСКА — «Динамо» будет судить Сергей Карасёв. Остальные назначения выглядят следующим образом:

«Урал» — «Уфа»: Сергей Иванов

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Евгений Турбин

«Сочи» — «Ахмат»: Кирилл Левников

«Рубин» — «Арсенал»: Артём Чистяков

«Химки» — «Крылья Советов»: Алексей Матюнин

«Ростов» — «Спартак»: Виталий Мешков

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 25 апреля, начало — в 19:00 по московскому времени. «Зенит» лидирует в таблице с 55 очками, «Краснодар» идёт пятым, имея в активе 39 очков, но при этом «быки» имеют матч в запасе.