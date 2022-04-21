Один из основателей «Лукойла» Вагит Алекперов покинул пост президента компании вышел из совета директоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Соответствующие заявления направлены председателю совета директоров.

«Лукойл» является титульным спонсором московского «Спартака» с начала XXI века. В апреле сообщалось, что состояние Алекперова ухудшилось на 14,4 миллиарда за год.

В 2019 году сообщалось, что Вагиту Алекперову принадлежит 36,7 процента акций «Спартака».

В 2022 году «Спартак» отмечает столетие клуба. В чемпионате России клуб идёт на десятом месте после 25 туров. Накануне клуб вышел в полуфинал Кубка страны.