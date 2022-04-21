Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о необычном предложении от известной порноактрисы Елены Берковой. Ранее актриса заявила о готовности провести спарринг с комментатором.

«Беркова предлагала мне поспарринговаться. Но спарринговаться это совсем не значит, что вызывает на бой. Я даже боюсь подумать об этом», — цитирует Матч ТВ Губерниеав.

В 2021 году у Губерниева произошёл конфликт с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, из-за которого девушка разрыдалась. Беркова, рассуждая об инциденте, заявила, что готова поспарринговаться с Губерниевым. Ранее она говорила о желании провести бой с Бузовой. Беркова и Бузова известны по совместному участию в телешоу «Дом-2».