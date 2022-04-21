Заместитель генерального директора «Газпром Медиа», бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Я против упаднических настроений о том, что временная изоляция лишит российских детей возможности стать международными спортсменами, — цитирует «Матч ТВ» Канделаки. — Я верю, что наша страна настолько сильна, что мы сумеем отвоевать свои позиции в спорте. Противостояние с российским спортом на протяжении нескольких лет было частью информационной кампании против страны».

Напомним, что большинство международных федераций исключили россиян из соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией в Украине.