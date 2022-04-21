Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. Недавно Медведева сфотографировалась полуобнажённой для мужского журнала, и фотосессия вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.

«Осуждают Медведеву завистники и старые деды. Каждый сам определяет час потехи, — цитирует «Матч ТВ» Губерниева. — Если женщине что-то не дать, то она подойдёт и возьмет сама. Если женщина хочет фотосессию, то пусть пойдет и снимется. Нужно жить в реальности».

Евгении Медведевой 22 года. Она взяла два серебра Олимпиады-2018, выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, два финала Гран-при и два чемпионата России. В сезоне-2019/20 она последний раз вышла на лёд, после этого она не участвовала в соревнованиях, хотя не объявляла о завершении карьеры официально.