Российская фигуристка Камила Валиева высказала своё мнение о победах в спорте.

«В спорте важно побеждать. Но победы могут быть разные. Занять первое место на соревнованиях — это победа над соперниками. Выучить новый элемент — это тоже победа, — цитирует Cosmopolitan Валиеву. — Для кого-то победа — это выйти на лёд и перед зрителями откатать свою программу. Это победа над собой. Ещё может быть победа над обстоятельствами. Да много может быть вариантов».

Валиева отметила, что учится и побеждать, и проигрывать, а насколько у неё это получается, должны решать зрители.

Валиевой 15 лет, она является олимпийской чемпионкой-2022 в командном турнире, чемпионкой Европы и России, победительницей двух этапов Гран-при и челленджера в Финляндии.