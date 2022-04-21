Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Кубка России по футболу. В полуфинальных играх московское «Динамо» встретится с владикавказской «Аланией», а «Спартак» — с красноярским «Енисеем».

Обе игры состоятся 11-12 мая в Москве. Финал Кубка страны пройдёт 29 мая. Место проведения будет определено после завершения полуфиналов.

В матче 1/4 финала «Алания» сенсационно обыграла «Зенит» (2:2, пенальти 6:5), «Енисей» взял верх над «Рубином» (3:1), «Динамо» одолело по пенальти «Балтику» (1:1, пенальти 5:4), а «Спартак» обыграл в дерби ЦСКА — 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив», который вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Енисею» (0:4).