Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией биатлониста Алексея Волкова. Сегодня стало известно, что по итогам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории Волков дисквалифицирован за сокрытый в 2013 году положительный допинг-тест.

«Это очередной привет нашей победе в сочинской эстафете, которая с каждым годом перестаёт быть победой. Мне непонятно, что там произошло, — цитирует «Матч ТВ» Губерниева. — У него же были терапевтические исключения по астме. В любом случае нам будет ещё прилетать. Видите, как они достают все из ящиков».

На Олимпиаде-2014 Россия выиграла золото в мужской эстафете, однако недавно один из участников гонки Евгений Устюгов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, и в ближайшее время МОК должен отобрать у России золотую медаль. Волков также бежал ту эстафету, как и Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. К последним двум у антидопинговых служб претензий не было.