«Буде-Глимт» стал финалистом Кубка Норвегии по футболу. В матче 1/2 финала действующий чемпион страны обыграл «Викинг» — 2:1. Счёт открыл Ветон Бериша из «Викинга» с пенальти на 12-й минуте. Через четыре минуты Рунар Эспейорд забил ответный мяч, а на 38-й Гилберт Кумсон провёл победный гол.

Ворота «Буде-Глимта» защищал голкипер сборной России Никита Хайкин.

В финале «Буде-Глимт» сыграет с «Мольде», который в 1/2 финала обыграл «Стремгодсет» 3:0.

Матч «Мольде» — «Буде-Глимт» пройдёт на стадионе «Акер» в Мольде 30 апреля.

«Буде-Глимт» выигрывал Кубок Норвегии два раза в истории — в 1975 и 1993 году. Последние два года команда выигрывала чемпионат страны с Хайкиным в роли основного вратаря.