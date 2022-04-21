Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Белграде. В матче 1/4 финала третий номер «посева» в двух сетах победил бразильца Тьяго Монтеро — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту. Хачанов сделал семь подач навылет против двух у соперника. У Монтейро была зафиксирована одна двойная ошибка, россиянин не делал двойных ни одной. Хачанову удалось взять по одной подаче бразильского теннисиста в обоих сетах.

В полуфинале Хачанов сыграет с местным теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

В другой полуфинал может выйти Андрей Рублёв, если обыграет представителя Японии Таро Дэниэла.