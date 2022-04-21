Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

15-летняя фигуристка до этого также выступала в академии ЦСКА, но под руководством Сергея Давыдова.

Соколовская работает с олимпийским чемпионом-2022 в командном турнире Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы Александром Самариным.

Самоделкина — призёр этапов «Гран-при» среди юниоров, а также выигрывала этапы Кубка России. На чемпионате России в сезоне-2021/22 фигуристка заняла пятое место, уступив только будущим участницам Олимпиады Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камле Валиевой, а также Аделии Петросян.