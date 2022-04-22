Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё участие в откровенной фотосессии. Двукратная чемпионка мира в марте снялась для мужского журнала Maxim.

«Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов. Я очень благодарна людям, которые высказали лично свои комментарии в мой адрес, — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно».

Евгении Медведевой 22 года. Она взяла два серебра Олимпиады-2018, выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, два финала Гран-при и два чемпионата России. В сезоне-2019/20 она последний раз вышла на лёд, после этого она не участвовала в соревнованиях, хотя не объявляла о завершении карьеры официально.