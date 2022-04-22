Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал четыре голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3). На счету форварда стало 74 передачи в нынешнем сезоне.

За всю историю «Рейнджерс» только два хоккеиста делали больше ассистов: Сергей Зубов в сезоне-1993/94 (77) и Брайан Лич в сезоне-1991/92 (80).

Панарин, выйдя на третье место по этому показателю в составе нью-йоркской команды, обогнал двух легенд НХЛ — Уэйна Гретцки и Марка Мессье, на счету которых есть по сезону с 72 передачами.

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 96 очков: 22 гола и 74 передачи.

Ворота обеих команд в матче защищали россияне. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 17 бросков из 23, а Александр Георгиев — 26 из 29.