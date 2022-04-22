Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила олимпийскому чемпиону-2002 Алексею Ягудину на критику Александры Трусовой. Ягудин скептически оценил слова Трусовой, которая заявила о намерении выполнить пятерной прыжок. Ягудин предложил ей «хотя бы раз исполнить чисто программу с четверными».

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях, — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы».

Медведева напомнила, что на Олимпиаде-2022 Трусова успешно выступила в произвольной программе и «откатала её безупречо и чисто».