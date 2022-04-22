Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 600-е очко в своей карьере в НХЛ. Юбилейным для него стал голевой пас на Стивена Стэмкоса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто» (8:1).

Через три минуты Кучеров реализовал большинство, набрав 601-е очко.

Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 54 (20 + 34) очка в 42 матчах сезона.

Среди российских хоккеистов за всю историю НХЛ Кучеров занимает по очкам 15-е место (241 гол + 360 передач). Его ближайший ориентир — Игорь Ларионов с 644 (169 + 475) очка. Лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 1410 (780 + 630).