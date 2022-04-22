Российская фигуристка Евгения Медведева выразила мнение, что Александра Трусова способна выполнить прыжок в пять оборотов. Ранее серебряный призёр Игр-2022 заявила, что хочет выполнить пятерной прыжок. Её намерение некоторые встретили со скепсисом, в частности, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин.

«Почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против? — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — Думаю, она готова. Это же Саша, она справится».

Трусовой 17 лет. На её счету серебро Олимпиады-2022, по одной бронзе чемпионата мира и финала Гран-при, две бронзы чемпионата Европы, два серебра и две бронзы чемпионата России. На Играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков.