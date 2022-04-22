«Зенит» за годы своего существования не только воспитал не одно поколение талантливых российских футболистов, но и помогал по-новой раскрыться и оставить яркий след в отечественном футболе иностранцам. Представляем символическую сборную лучших легионеров за всю историю «Зенита».

Вратарь. Роман Березовский (Армения, игра за «Зенит»: 1994-2000)

«Зенит» в XXI веке почти всегда делал ставку на российских вратарей. Но почти все девяностые годы ворота команды защищал русский уроженец Еревана и многолетний голкипер сборной Армении Роман Березовский. С ним к «Зениту» пришли первые успехи и первый трофей – Кубок России-1999.

Альтернатива. Камил Чонтофальски (Словакия, 2003-2009)

Большую часть карьеры провёл в статусе сменщика Вячеслава Малафеева.

Правый защитник. Бранислав Иванович (Сербия, 2017-2020)

Иванович в «Зените» почти всегда играл в центре, но в отсутствие альтернативных вариантов поставим его на правый фланг, где Бранислав также имеет богатый опыт игры. При нём «Зенит» выиграл два чемпионата и Кубок России, причём последний сезон ветеран провёл в статусе капитана команды.

Альтернатива. Луиш Нету (Португалия, 2013-2017, 2018/19)

Ещё один центральный защитник, которого вынужденно поставим на правый фланг.

Центральный защитник. Мартин Шкртел (Хорватия, 2004-2007)

Шкртел пришёл в «Зенит» ещё при Петржеле, а в 2007 году внёс неоценимый вклад в первое чемпионство команды. К сожалению, после завоевания трофея петербуржцы лишились своего лучшего защитника: Шкртел пошёл на повышение в сам «Ливерпуль».

Альтернатива. Ивица Крижанац (Хорватия, 2005-2010)

Крижанац поиграл в «Зените» подольше, но, правда, основным был лишь один сезон.

Центральный защитник. Николас Ломбертс (Бельгия, 2007-2017)

Рекордсмен по матчам за «Зенит» среди иностранцев. Ломбертс пришёл в «Зенит» по ходу чемпионского сезона-2007, пропустил из-за тяжёлой травмы почти весь 2008 год, но зато потом на много лет стал оплотом обороны петербуржцев, пережив несколько тренеров. Четыре чемпионства, Кубок и Суперкубок УЕФА, два Кубка России – впечатляющий послужной список.

Альтернатива. Эсекиэль Гарай (Аргентина, 2014-2016)

Ещё один классный защитник, который, правда, успел поиграть за «Зенит» лишь два полноценных сезона, поэтому до основы не дотягивает.

Левый защитник. Радек Ширл (Чехия, 2003-2010)

Ширл входил в число «чешского десанта», высадившегося в Петербурге при Петржеле. И именно он задержался в Северной столице дольше всех. Начиная на позиции полузащитника, Ширл затем раскрылся на левом фланге обороны и внёс огромный вклад в успехи петербуржцев в нулевых. Именно он забил «золотой гол» в чемпионате-2007, а в финале Кубка УЕФА-2008 стал одним из лучших игроков. В сентябре 2010 года Ширл покинул «Зенит» в прощальном матче под овации «Петровского».

Альтернатива. Доменико Кришито (Италия, 2011-2018)

Между двумя классными левыми защитниками пришлось выбирать, и наш выбор пал на Ширла, в первую очередь за счёт завоёванных еврокубков. Но и Кришито сыграл важную роль в истории «Зенита»: два чемпионства, Кубок, два Суперкубка и капитанская повязка.

Опорный полузащитник. Анатолий Тимощук (Украина, 2007-2009, 2013-2015)

Нужны ли тут какие-то комментарии? Тимощук переходил в «Зенит» за баснословные деньги, но отбил их в полной мере. Капитанская повязка в первый же сезон, чемпионат и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, переход в «Баварию», возвращение в Петербург под занавес карьеры за ещё одним чемпионством, а затем заслуженное место в тренерском штабе.

Альтернатива. Вилмар Барриос (Колумбия, 2019 – н.в.)

Барриос продолжает выступления за «Зенит», но уже «наиграл» на место в запасе нашей сборной. Хавбек стал одним из ключевых игроков в последних успехах команды и уже провёл более сотни матчей в составе сине-бело-голубых.

Опорный полузащитник. Александр Горшков (Украина, 1997-2001, 2004-2008)

Пусть опорная зона у нас будет состоять из двух украинцев разных поколений. Горшков выигрывал с «Зенитом» ещё Кубок России-1999, после чего застал взлёт молодых Кержакова и Аршавина, успел покинуть команду и вернуться по настоятельному желанию Властимила Петржелы, а также немного поиграл у Дика Адвоката, застав в том числе и Анатолия Тимощука. В звёздные сезоны-2007 и 2008 Горшков уже играл мало, но свой вклад в чемпионство и Кубок УЕФА внёс, после чего завершил карьеру.

Альтернатива. Александр Спивак (Украина, 2000-2007)

Ещё один украинский хавбек «Зенита» первой половины нулевых. Спивак пришёл после Кубка-1999 и ушёл до чемпионства-2007, но зато застал взлёт команды начала XXI века.

Центральный полузащитник. Аксель Витсель (Бельгия, 2012-2016)

Один из самых креативных полузащитников в истории российского футбола. В топ-5 по числу матчей за «Зенит», чемпионат, Кубок, два Суперкубка и большое сожаление, что игрок не остался в Петербурге подольше, а погнался за длинным юанем.

Альтернатива. Леандро Паредес (Аргентина, 2017-2018)

Паредес провёл в «Зените» всего полтора года, но знаете, в «ПСЖ» абы кого не покупают. Пожалуй, этим всё сказано.

Правый нападающий. Халк (Бразилия, 2012-2015)

Самый дорогой футболист в истории российского футбола. Но разве кто-то может сказать, что Халк не стоил своих денег? Почти полторы сотни матчей, 77 голов, статус вице-капитана, чемпионство, Кубок, Суперкубок, да в конце концов, игрок «Зенита» в сборной Бразилии на чемпионате мира в Бразилии!

Халк остаётся лучшим иностранным бомбардиром «Зенита» и одним из лучших футболистов за всю историю команды.

Альтернатива. Малком (Бразилия, 2019 – н.в.)

Включим Малкома в наш состав пока что авансом, но игрок уже внёс существенный вклад в успехи «Зенита», в том числе в вопросе адаптации других бразильцев – Клаудиньо и Юри Алберто.

Левый нападающий. Данни (Португалия, 2008-2017)

Ещё один игрок, не нуждающийся в представлениях. В своё время Данни стал самым дорогим трансфером внутри российского чемпионата, но всё же «Зенит» знает, куда вкладывать деньги. В первом же матче за клуб португалец забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Причём матч этот был не абы какой, а Суперкубов УЕФА против «Манчестер Юнайтед»! Неплохое начало, не правда ли?

Данни покупался как замена неизбежно уходившему Аршавину, но успел застать в клубе и Андрея Сергеевича. Всего в «Зените» уроженец Венесуэлы провёл девять лет, завоевал восемь трофеев, дослужился до капитана и ушёл под громогласные овации.

Альтернатива. Алехандро Домингес (2007-2008)

Домингес в «Зените» не радовал той результативностью, какая у него была в «Рубине», поиграл не так много, но место в запасе нашей сборной заслужил за одно только действие. Именно он вынес мяч с линии ворот в концовке матча с «Сатурном», что принесло «Зениту» первое в истории чемпионство.

Центральный нападающий. Сердар Азмун (Иран, 2019-2021)

Связка Дзюба-Азмун – это лучшее, что было с «Зенитом» во второй половине 2010-х. Потрясающая статистика иранского форварда говорит сама за себя: 52 гола в 75 матчах за «Зенит» в чемпионате России. Титул лучшего бомбардира РПЛ, а затем – второго после Дзюбы, три чемпионства (а за половину нынешнего сезона будет и четвёртое), Кубок, два Суперкубка России. Жаль, в «Байере» у иранца игра пока совсем не клеится.

Альтернатива. Саломон Рондон (Венесуэла, 2013-2015)

Рондон стал отличной покупкой у «Рубина» ещё до Азмуна, демонстрировал отличную результативность, но покинул клуб слишком уж быстро, во многом не по своей вине, а из-за РФС, без предупреждения ужесточившего лимит на легионеров в 2015 году.

Тренер. Дик Адвокат (Нидерланды 2006-2009)

Альтернатива. Лучано Спаллетти (Италия, 2010-2014)

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