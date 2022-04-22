Российская фигуристка Евгения Медведева пожелала выздоровления фигуристу Евгению Семененко. 18-летний спортсмен во время шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге попытался исполнить четверной прыжок, но упал и ударился головой о лёд. Врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

«Я не семья Жени Семененко, поэтому для начала мальчику нужно пожелать огромного здоровья, потому что падение было очень неприятным, — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — Изначально я не хотела его смотреть, потому что болезненно воспринимаю такие травмы и падения, но решила, что я должна знать, как это произошло».

Уроженцу Санкт-Петербурга Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.