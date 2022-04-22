Гендиректор «Зенита» Александр Церковный поделился впечатлениями от выступления команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и о планах на плей-офф.

«Мы рассчитывали занять первое место по итогам регулярного сезона. К сожалению, немного не хватило, — цитирует «Петербургский дневник» Церковного. — Мы бы заняли первое место, если бы не аннулировали результаты снявшегося с турнира эстонского «Калева». В любом случае мы на том месте, на которое наиграли. Задача у нас остаётся прежняя – выход в финал и борьба за титул».

«Зенит» в регулярке Единой лиги ВТБ занял второе место, уступив ЦСКА. В первом раунде плей-офф петербуржцы сыграют с «Енисеем». Серия пройдёт до трёх побед. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля, третий состоится в Красноярске 28 апреля.