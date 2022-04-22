Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу смены тренеров Алёной Косторной. Чемпионка Европы-2020 летом 2020 года ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, через год вернулась к Тутберидзе, но этой весной снова покинула её, перейдя к Елене Буяновой.

«У меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Все, что она делает, это для себя, — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение».

Напомним, что сама Медведева в 2018 году ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, но в сентябре 2020 года снова вернулась в группу Тутберидзе. Впрочем, после возвращения двукратная чемпионка мира и Европы не принимала участия в официальных стартах.