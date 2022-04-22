Фигуристка Евгения Медведева не не принимает участия в соревнованиях уже почти полтора года. Последний раз она выходила на официальные старты в декабре 2019-го на чемпионате России. Заняв пятое место в короткой программе, она снялась с произвольной из-за проблемы с коньками. Тогда ещё никто не мог предположить, что после этого у Медведевой вообще не будет турниров, и её фанаты довольно долго крутили пластинку о том, что фигуристка не только вернётся, но и отберётся на Олимпиаду в Пекин. Аналогичные «песни» раздавались и из фан-клуба Алины Загитовой, но в 2021 году стало окончательно ясно: карьеры обеих участниц Пхенчхана-2018 окончены.

Но несмотря на фактический уход из спорта, Медведева не теряет популярность и остаётся востребованной среди журналистов и фанатов. Недавно она снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала, а сегодня дала большое интервью, которое СМИ уже растаскали на цитаты. В нём фигуристка рассказала о своей фотосессии, прокомментировала травму Евгения Семененко, оценила желание Александры Трусовой сделать пятерной прыжок… В общем, ничего необычного, если бы не один момент. А именно – слова Медведевой об Алёне Косторной.

Косторная и её метания

Как вы наверняка помните, этой весной Косторная стала одним из главных ньюсмейкеров в женском одиночном катании. Фигуристка снова сменила тренера. Начинала Косторная карьеру у Марины Черкасовой, затем ушла в «Самбо-70» к Елене Жгун, откуда попала в святая святых – группу Этери Тутберидзе. Под руководством последней Косторная добилась главных достижений в карьере: победа на чемпионате Европы, в финале Гран-при, три медали чемпионатов России. Однако непростой характер Алёны не позволил ей ужиться с «железной леди», и летом 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Однако у Плющенко Косторная задержалась лишь на год, и уже в 2021-м попросилась обратно к Тутберидзе. Сама спортсменка объяснила это в недавнем интервью тем, что не воспринимала тренера-мужчину. Впрочем, гораздо вероятнее выглядит желание Косторной быть поближе к более авторитетной Тутберидзе в олимпийский сезон. Увы, побороться за путёвку на Игры у фигуристки не получилось: тренерский штаб изначально относился к ней с недоверием и открыто критиковал, а к чемпионату России Алёна и вовсе получила травму и лишилась всех шансов на поездку в Пекин. Весной случилось то, что можно было ожидать: Косторная опять сменила тренера и теперь будет заниматься у Елены Буяновой в ЦСКА.

Медведева и странный ответ

И вот Евгении Медведевой задали вопрос: «Что должна обрести Косторная, чтобы перестать метаться от одного тренера к другому?» И двукратная чемпионка мира ответила что-то совсем неожиданное:

«Знаете, у меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Все, что она делает, это для себя. Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение».

В этот момент тысячи поклонников фигурного катания разом воскликнули: «Серьёзно?!»

Что ж, давайте ненадолго перенесёмся в 2018 год. Медведева проигрывает главный старт в карьере – Олимпиаду-2018 — 15-летней дебютантке Алине Загитовой. После этого у фигуристки случается конфликт с тренером Этери Тутберидзе (той самой Тутберидзе, от которой Косторная и бегает «туда-обратно»), и она уходит к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Смена тренера – обычное дело в спорте, но почему-то фанатки штаба Тутберидзе развернули против недавнего кумира сетевую травлю. Медведеву называли «неблагодарной», «предательницей», «перебежчицей» и даже предлагали сменить гражданство и выступать за Канаду.

Медведева же в это время продолжала упорно тренироваться и конкурировать с подрастающими юниорками. Но 2020 год внёс сильные коррективы в её планы. Из-за пандемии коронавируса границы остались надолго закрытыми для спортсменов, и Медведева вынуждена была работать с Орсером в режиме видеосвязи. Понятное дело, что ни о какой нормальной подготовки речи тут идти не может, и осенью 2020 года фигуристка вынуждена была снова сменить тренера. И к кому она пошла? Наверное, вы все помните, ну или хотя бы догадываетесь. Разумеется, обратно к Тутберидзе.

Итак, «Тутберидзе – Орсер – Тутберидзе». И тут же слова «У меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно».

Почему Медведева так сказала?

Самый простой ответ: она просто соврала. Но этот ответ не выдерживает критики. Зачем Медведевой открыто говорить неправду на миллионную аудиторию? Ещё больше в глазах хейтеров закопать репутацию?

Вариант два: слова Медведевой исказили при публикации статьи. Вряд ли журналист, бравший у неё интервью, пропустил бы мимо ушей такую откровенную фактическую ошибку и не переспросил: «А как же Орсер?». Вряд ли крупное СМИ отправило бы брать интервью у столь громкого спикера неподготовленного журналиста.

Вариант три: возможно, Медведева просто неточно выразилась. Ведь у неё в карьере было только два перехода, Косторная же уже неоднократно меняла наставниц, и от Тутберидзе успела уйти целых два раза.

Вариант четыре: Медведева просто забыла. Эта версия на первый взгляд выглядит не менее бредовой, но при детальном рассмотрении оказывается не такой уж фантастичной. Всё дело в карьере Медведевой. В отличие от Косторной, она прошла путь в «Хрустальном» с самого начала, занимаясь у Тутберидзе чуть ли не с рождения. После этого последовала одна смена тренера, попытки удержаться на высшем уровне и… фактическое завершение карьеры. Да, Медведева формально вернулась к Тутберидзе и, наверное, даже проводила в «Хрустальном» тренировки. Но вот только официальных соревнований в её карьере уже не было. Так что вся работа с прежним тренером была исключительно под ледовые шоу. А к ним Медведева могла готовиться хоть у Дани Милохина, полноценной подготовкой это назвать всё равно нельзя.

В любом случае, слова фигуристки прозвучали очень некорректно и в очередной раз стали поводом для фанатской травли. Многие болельщики так и не простили ей «предательский» уход от Тутберидзе и продолжают уничтожать в соцсетях фигуристку, на которую ещё в 2017 году молились всей страной.