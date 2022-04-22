Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с большой вероятностью продлит контракт с клубом. Как утверждает «Спорт-Экспресс», соглашение со специалистом будет продлено ещё на год, если по итогам сезона «Зенит» займёт в чемпионате России первое или второе место. Действующий контракт Семака истекает 31 мая 2022 года, но продление контракта можно считать уже свершившимся фактом.

Дело в том, что в таблице РПЛ «Зенит» существенно оторвался от третьего места. На счету сине-бело-голубых 52 очка после 25 туров. На 3 очка отстаёт идущее вторым «Динамо», а отставание ЦСКА составляет 11 баллов. Таким образом, в оставшихся пяти турах «Зениту» достаточно набрать хотя бы пять очков, чтобы занять место не ниже второго.

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и три года подряд выиграл чемпионат России, а также взял Кубок и два Суперкубка страны.